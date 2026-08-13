Informations pratiques

Béziers

GALERIE DE B. A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

9 rue Montmorency Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Inspirée par la nature, B. mêle abstraction et figuration à l’acrylique. Dimanche, découvrez sa technique lors d’une démonstration.

Autodidacte depuis quinze ans, B. développe une peinture à la croisée de l’abstraction et du figuratif. Elle travaille principalement à l’acrylique, au pinceau et au couteau, laissant la matière et le geste donner vie à ses compositions. Profondément inspirée par la beauté de la nature, elle explore à travers ses œuvres les formes, les couleurs et les émotions qu’elle y découvre.

L’artiste vous invite à découvrir son univers et à observer son travail à l’acrylique, réalisé au pinceau et au couteau. .

9 rue Montmorency Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 41 80 74 45

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English :

Inspired by nature, B. blends abstraction and figuration in her acrylic paintings. On Sunday, discover her technique during a demonstration.

L’événement GALERIE DE B. A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34