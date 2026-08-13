GALERIE DE B. A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers
dimanche 20 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
GALERIE DE B. A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
9 rue Montmorency Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Inspirée par la nature, B. mêle abstraction et figuration à l’acrylique. Dimanche, découvrez sa technique lors d’une démonstration.
Autodidacte depuis quinze ans, B. développe une peinture à la croisée de l’abstraction et du figuratif. Elle travaille principalement à l’acrylique, au pinceau et au couteau, laissant la matière et le geste donner vie à ses compositions. Profondément inspirée par la beauté de la nature, elle explore à travers ses œuvres les formes, les couleurs et les émotions qu’elle y découvre.
L’artiste vous invite à découvrir son univers et à observer son travail à l’acrylique, réalisé au pinceau et au couteau. .
9 rue Montmorency Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 41 80 74 45
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English :
Inspired by nature, B. blends abstraction and figuration in her acrylic paintings. On Sunday, discover her technique during a demonstration.
L’événement GALERIE DE B. A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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