Galerie du Haut Pavé : Exposition de Willy Le Nalbaut Galerie du Haut Pavé Paris

Willy le Nalbaut est en dialogue constant avec la peinture. Il matérialise ses enchevêtrements trivialement métaphysiques en de multiples chimères facétieuses. Il agit, et la peinture reçoit, laquelle se révèle à son tour à lui. Cette relation primaire est toujours faite d’une intrigue mutuelle.

Architecte tout-puissant et excentrique, Willy le Nalbaut jette les bases d’un monde où les bâtiments se percutent pour mieux s’enlacer, où les plantes éclatent d’un rire fiévreux, et où des fenêtres égarées encadrent l’horizon. Par une négligence délibérée, il écarte les règles de la perspective académique, au point de nous donner presque le vertige. Le saut depuis le lit dépasse l’échelle des éléments.

Willy le Nalbaut est en dialogue constant avec la peinture. Il matérialise ses enchevêtrements trivialement métaphysiques en de multiples chimères facétieuses. Il agit, et la peinture reçoit, laquelle se révèle à son tour à lui. Cette relation primaire est toujours faite d’une intrigue mutuelle.

Ces chimères se moquent de lui, se moquent de nous, et il raille, avec un cynisme toujours attachant, la vie qu’il perçoit comme une immense escapade. Vive la météorite ! Vive la vache couronnée! On peut parfois percevoir en lui un Diogène, mentor inexpliqué, mais aussi un Diogène comme syndrome pictural. Du pain, du vin, du bon pain, du bon vin, s’il vous plaît, au loin.

L’espace canevas-artiste devient un lieu de dialogue entre objets peints et pensées feintes ; tout n’est que bavardage et verbiage, facile à manipuler, prenant parfois une tournure de coup de poignard dans le dos. Il doit parfois deviner ce que ces chimères lui racontent, quitte à imposer occasionnellement sa volonté sans ignorer le ressentiment que ces avatars, en pleine crise d’autonomie, expriment parfois à son égard.

Car il est à l’écoute des aventures mystérieuses que la vie lui offre et que la peinture lui révèle. Tel un mythe où l’expérience abstraite ou concrète, où la vie est maudite ou savourée, cherche à être digérée par une imagination communiante. En fin de compte, c’est un théâtre absurde qu’il peint, et c’est en totale complicité que sa peinture et lui conspirent pour kidnapper le spectateur à travers de multiples détails et un brouhaha luxuriant.

Texte écrit par William Lambeau,

✦ WILLY LE NALBAUT

Willy Le Nalbaut est né le 25 avril 1989 à Talence en Gironde. Issu d’un père lui-même artiste, il dessine naturellement depuis l’enfance. A 18 ans, il part pour Paris, suivre une année préparatoire ainsi que la 1ère année en Graphisme / direction artistique à Penninghen. Lassé par le système scolaire et ses contraintes. il décide de mettre court à ses études. Quelques années plus tard, en 2012, il s’en va pour Bruxelles, là où il commencera vraiment à trouver son identité picturale et à participer à quelques expositions. En 2014 , son intégration dans le collectif d’artistes multidisciplinaire « L’oiseau bleu » lui permettra d’organiser divers événements autant musicaux qu’artistique. En 2020 après 8 ans passé en Belgique il décide de retourner vivre en France, dans un village en Charente où il s’installe avec des amis artistes. Là où il continue de développer sa pratique et s’y consacre à plein temps.

☛https://willy-cochon.hotglue.me/

Architecte tout-puissant et excentrique, Willy le Nalbaut jette les bases d’un monde où les bâtiments se percutent pour mieux s’enlacer, où les plantes éclatent d’un rire fiévreux, et où des fenêtres égarées encadrent l’horizon. Par une négligence délibérée, il écarte les règles de la perspective académique, au point de nous donner presque le vertige. Le saut depuis le lit dépasse l’échelle des éléments.

Du mardi 19 mai 2026 au samedi 13 juin 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T14:30:00+02:00_2026-05-19T18:30:00+02:00;2026-05-20T14:30:00+02:00_2026-05-20T18:30:00+02:00;2026-05-21T14:30:00+02:00_2026-05-21T18:30:00+02:00;2026-05-22T14:30:00+02:00_2026-05-22T18:30:00+02:00;2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T18:30:00+02:00;2026-05-26T14:30:00+02:00_2026-05-26T18:30:00+02:00;2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T18:30:00+02:00;2026-05-28T14:30:00+02:00_2026-05-28T18:30:00+02:00;2026-05-29T14:30:00+02:00_2026-05-29T18:30:00+02:00;2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00;2026-06-02T14:30:00+02:00_2026-06-02T18:30:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T18:30:00+02:00;2026-06-04T14:30:00+02:00_2026-06-04T18:30:00+02:00;2026-06-05T14:30:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00;2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-09T14:30:00+02:00_2026-06-09T18:30:00+02:00;2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T18:30:00+02:00;2026-06-11T14:30:00+02:00_2026-06-11T18:30:00+02:00;2026-06-12T14:30:00+02:00_2026-06-12T18:30:00+02:00;2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00

Galerie du Haut Pavé 3 quai Montebello 75005 Paris

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