Galerie Félicie Spectacle Le Misanthrope de Molière Gréoux-les-Bains
Galerie Félicie Spectacle Le Misanthrope de Molière Gréoux-les-Bains jeudi 18 juin 2026.
Gréoux-les-Bains
Galerie Félicie Spectacle Le Misanthrope de Molière
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-07-09 2026-08-06
Dans un lieu original et convivial, un chef d’œuvre du répertoire théâtral français. Une sélection de cinq scènes et de quatre personnages, joués avec prouesse à une seule voix. Avec esclandre, tendresse, honneur et en alexandrins comme de bien entendu !
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Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
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English :
A masterpiece of the French theatrical repertoire in an original, convivial setting. A selection of five scenes and four characters, performed with prowess in a single voice. With slapstick, tenderness, honor and, of course, alexandrines!
L’événement Galerie Félicie Spectacle Le Misanthrope de Molière Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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