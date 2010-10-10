Gréoux-les-Bains

Galerie Félicie Spectacle Le Misanthrope de Molière

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-07-09 2026-08-06

Dans un lieu original et convivial, un chef d’œuvre du répertoire théâtral français. Une sélection de cinq scènes et de quatre personnages, joués avec prouesse à une seule voix. Avec esclandre, tendresse, honneur et en alexandrins comme de bien entendu !

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Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

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English :

A masterpiece of the French theatrical repertoire in an original, convivial setting. A selection of five scenes and four characters, performed with prowess in a single voice. With slapstick, tenderness, honor and, of course, alexandrines!

L’événement Galerie Félicie Spectacle Le Misanthrope de Molière Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque