Galerie Mireille Kazmine Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Galerie Mireille Kazmine

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 15:00:00

fin : 2026-11-14 17:00:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-14 2026-11-17 2026-11-18 2026-11-21

Bienvenue dans les profondeurs, où l’art devient eau, et l’eau devient lumière.

À travers ces peintures, les artistes rendent hommage à la beauté, à la fragilité et à la diversité de la vie marine. Ils invitent le regard à plonger dans un univers où les nuances de bleu explorent et révèlent la richesse du monde sous- marin. Mers et océans abritent un univers vivant, foisonnant fascinant et parfois mystérieux.

Une invitation à plonger dans un univers fascinant, entre lumière, couleur et profondeur. Tout au long de l’exposition Mireille sera présente, avec des ateliers interactifs et pédagogiques.

Enseignante depuis 27 ans en arts plastiques Mireille Kazmine, artiste peintre, art- thérapeute donne des cours de dessin et de peinture et enseigne les arts appliqués. Depuis le 1er septembre 2025, Mireille est intervenante et accompagne les artistes au sein de l’association AVE (à votre écoute), promouvoir au bien-être du corps et de l’esprit. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Galerie Mireille Kazmine

L’événement Galerie Mireille Kazmine Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)