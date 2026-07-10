Galerie nationale du desig Visite guidée thématique Epatez la Galerie Galerie nationale du design Saint-Étienne
samedi 21 novembre 2026 · Galerie nationale du design · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Galerie nationale du desig Visite guidée thématique Epatez la Galerie
Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Option à ajouter au billet d’entrée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
Découvrez l’exposition de la Galerie nationale du design Design en main. Du langage à l’objet. , et profitez de la présence de la commissaire de l’exposition Laurence Mauderli,, pour aller plus loin dans la découverte.
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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70
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English :
Discover the National Design Gallery’s exhibition “Design in Hand: From Language to Object,” and take advantage of the presence of the exhibition’s curator, Laurence Mauderli, to delve deeper into the subject.
L’événement Galerie nationale du desig Visite guidée thématique Epatez la Galerie Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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