Galerie nationale du desig Visite guidée thématique Epatez la Galerie Galerie nationale du design Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne

Galerie nationale du desig Visite guidée thématique Epatez la Galerie

Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Option à ajouter au billet d’entrée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Découvrez l’exposition de la Galerie nationale du design Design en main. Du langage à l’objet. , et profitez de la présence de la commissaire de l’exposition Laurence Mauderli,, pour aller plus loin dans la découverte.

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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70

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English :

Discover the National Design Gallery’s exhibition “Design in Hand: From Language to Object,” and take advantage of the presence of the exhibition’s curator, Laurence Mauderli, to delve deeper into the subject.

L’événement Galerie nationale du desig Visite guidée thématique Epatez la Galerie Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès