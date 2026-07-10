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Galerie nationale du design Visite guidée thématique Amusez la galerie Galerie nationale du design Saint-Étienne

samedi 17 octobre 2026 · Galerie nationale du design · Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Galerie nationale du design
Adresse
Esplanade Jacques Bonnaval
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
5 5 5 Option à ajouter au billet d’entrée.

Saint-Étienne

Galerie nationale du design Visite guidée thématique Amusez la galerie

Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Option à ajouter au billet d’entrée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Venez en famille explorer l’exposition Design en main. Du langage à l’objet lors d’une visite ludique et participative, pensée pour petits et grands.
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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70 

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English :

Bring the whole family to explore the “Design en main” exhibition. Discover the language of objects through a fun and interactive tour designed for all ages.

L’événement Galerie nationale du design Visite guidée thématique Amusez la galerie Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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