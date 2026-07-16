Galerie PERSON, Galerie PERSON, Paris

Informations pratiques

Galerie PERSON Mardi 1 septembre, 11h00 Galerie PERSON Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie PERSON 22 rue du Bac, 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France +33 1 40 15 62 39 https://www.christopheperson.com https://www.instagram.com/christopheperson/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie PERSON représente et soutient des artistes du continent africain et de sa diaspora dont le travail contribue à l’histoire mondiale de l’art, offrant une nouvelle perspective sur la société, façonnée par leurs récits et leurs expériences personnelles. En juin 2025, la galerie a étendu sa présence à l’international en ouvrant un nouvel espace à Bruxelles, à la «Galerie Rivoli ».

La vision de Christophe Person sur la scène artistique contemporaine du continent s’est forgée au fil de nombreux voyages en Afrique. Dès 2016, il a redéfini le format des ventes aux enchères en organisant des ventes sélectionnées et cataloguées qui reflètent la richesse et la diversité de la créativité africaine, mettant en lumière des géographies et des périodes historiques moins connues. Christophe Person souhaite se distinguer « en évitant une production commerciale avec une esthétique répétitive, voire un peu trop facile ou racoleuse, et en faisant la part belle à une création qui se détache des tendances et des effets de mode ».

Outre son travail de galeriste, Christophe Person s’engage activement dans des projets à travers l’Afrique. Aux côtés du photographe burkinabè Nyaba Léon Ouédraogo, il a cofondé et copréside la BISO, la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou. Métro 12 : Rue du Bac

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Mona AWAD