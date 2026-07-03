Galleria Continua, Galleria Continua Matignon, Paris

Informations pratiques

Galleria Continua 10 juin – 25 septembre 2027 Galleria Continua Matignon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T11:00:00+02:00 – 2027-06-10T19:00:00+02:00

Fin : 2027-09-25T11:00:00+02:00 – 2027-09-25T19:00:00+02:00

Pour la première fois, les trois espaces français de Galleria Continua s’uniront autour d’une programmation commune afin de célébrer le Bicentenaire de la Photographie. Cette initiative prendra la forme de trois expositions collectives thématiques, pensées comme un ensemble dialogique, où chaque proposition entre en résonance avec les autres d’un espace à l’autre.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galleria Continua Matignon 108 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France +33 1 42 70 00 88 https://www.galleriacontinua.com/ https://www.instagram.com/galleriacontinua/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Galleria Continua est une galerie d’art contemporain fondée en 1990 à San Gimignano par trois amis : Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo.

Galleria Continua incarne un désir de continuité entre les époques ainsi qu’une volonté d’écrire une histoire contemporaine. Grâce à son investissement dans des lieux oubliés et non conventionnels, la galerie a toujours privilégié des espaces atypiques, développant ainsi une forte identité et un positionnement original au cours de plus de trente ans d’activité.

En janvier 2021, Galleria Continua ouvre son septième espace à Paris, au cœur du Marais. En transformant les 800 mètres carrés d’un ancien magasin de maroquinerie, la galerie se présente comme un lieu accueillant, flexible et inclusif, accessible à tous. Située à l’angle de la rue du Temple et de la rue Michel le Comte, la galerie se trouve à deux pas du Centre Pompidou et, avec l’ouverture de ce nouvel espace, affirme ouvertement sa présence sur la scène parisienne.

En 2025, un nouvel espace situé au 108 rue du Faubourg Saint-Honoré ouvre ses portes et reflète l’engagement de la galerie envers la scène artistique internationale dynamique de la ville, tout en renforçant son attachement à la France. Situé au cœur du quartier emblématique de l’ouest parisien, il inscrit la galerie dans un pôle culturel dynamique où se rencontrent galeries d’art internationales, marchands d’art contemporain, prestigieuses maisons de ventes aux enchères, ainsi que des lieux de mode et de lifestyle renommés. Matignon : M9/M13 Miromesnil, M1 Franklin Rosevelt

Pour la première fois, les trois espaces français de Galleria Continua s’uniront autour d’une programmation commune afin de célébrer le Bicentenaire de la Photographie. Cette initiative prendra la de…

©Thomas Lannes