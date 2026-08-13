Informations pratiques

Béziers

GALLERY 1951 A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

14 rue des Anciens Combattants Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Gallery 1951 réunit art contemporain, design et patrimoine. Découvrez ses artistes lors de visites guidées par le peintre Mathieu Verstraete-Bassez.

À Gallery 1951, l’art contemporain se veut vivant, accessible et profondément humain. Fondée par Laure Deogracias, la galerie crée des passerelles entre art, design et patrimoine, en réunissant des artistes aux sensibilités et aux univers singuliers.

De Léo&Steph à Sarah Tassier, de Mathieu Bassez à Guido Deleu, de Lou Raunier à l’atelier italien In Tessere, jusqu’à une remarquable mosaïque issue de l’atelier officiel du Vatican à Milan, chaque œuvre raconte une histoire et invite au dialogue.

Des visites guidées seront assurées par Mathieu Verstraete-Bassez, peintre figuratif. .

14 rue des Anciens Combattants Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 66 09 74 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gallery 1951 brings together contemporary art, design, and cultural heritage. Discover its artists during guided tours led by painter Mathieu Verstraete-Bassez.

L’événement GALLERY 1951 A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34