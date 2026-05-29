Galliera fait son cinéma : le 18e siècle sous le feu des projecteurs ! Palais Galliera – musée de la Mode de Paris Paris

Du 11 au 13 juin, le festival de cinéma fait son grand retour avec une programmation en résonnance avec l’exposition La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé.

Pendant trois jours, le musée met à l’honneur une sélection de films exceptionnels :

Lady Oscar , célèbre film de de Jacques Demy qui nous plonge dans les fastes et les intrigues de la cour de Versailles à la veille de la Révolution, à travers le destin romanesque d’une jeune femme élevée comme un homme pour devenir capitaine de la garde de Marie-Antoinette

, célèbre film de de Jacques Demy qui nous plonge dans les fastes et les intrigues de la cour de Versailles à la veille de la Révolution, à travers le destin romanesque d’une jeune femme élevée comme un homme pour devenir capitaine de la garde de Marie-Antoinette Les Liaisons dangereuses , de Stephen Frears adapté du roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos où Glenn Close et John Malkovitch incarnent les jeux cruels de séduction et de manipulation au cœur de l’aristocratie française des Lumières

, de Stephen Frears adapté du roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos où Glenn Close et John Malkovitch incarnent les jeux cruels de séduction et de manipulation au cœur de l’aristocratie française des Lumières Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, primé au Festival de Cannes en 2019, fresque sensible et picturale qui retrace, dans la Bretagne de la fin du 18e siècle, la naissance d’un amour interdit entre une peintre et son modèle

Chaque projection sera précédée d’une introduction par un.e spécialiste, ainsi que d’un accès libre à l’exposition.

Accès sur réservation, dans la limite des places disponibles. Pas de billetterie sur place.

Déroulé du festival :

• 20h : visite libre de l’exposition La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé.

• 21h30 : introduction du film par un.e spécialiste

• 21h40 : début de la projection

Dernière entrée à 20h45 pour voir l’exposition

Dernière entrée à 21h15 pour assister à la projection

Tarifs :

Le billet comprend un accès à l’exposition La mode du 18ième siècle. Un héritage fantasmé, ainsi que la projection d’un film.

Pour la cinquième année, le Palais Galliera se transforme en cinéma en plein air pour ravir les passionnés de mode, d’histoire et de septième art !

Du jeudi 11 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

payant

17€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit) et 8€ pour les bénéficiaires d’une gratuité (carte Paris Musées, carte ICOM, moins de 18 ans…). Pas de vente sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Palais Galliera – musée de la Mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

https://www.palaisgalliera.paris.fr/agenda/galliera-fait-son-cinema-les-liaisons-dangereuses



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