Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo La Maison du Jeu Vidéo Rennes Dimanche 5 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur jauge limitée

Ouverture au public de la restitution des jeux vidéo crées en 48h

Une Game Jam est un évènement où des créateurs et créatrices de jeux vidéo se retrouvent pour un marathon créatif afin de développer des jeux sur un thème surprise dévoilé en amont. Venez assister à la restitution pour découvrir le travail effectué par nos participants et participantes durant week end!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T20:00:00.000+02:00

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La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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