Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo La Maison du Jeu Vidéo Rennes
Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo La Maison du Jeu Vidéo Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo La Maison du Jeu Vidéo Rennes Dimanche 5 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre sur jauge limitée
Ouverture au public de la restitution des jeux vidéo crées en 48h
Une Game Jam est un évènement où des créateurs et créatrices de jeux vidéo se retrouvent pour un marathon créatif afin de développer des jeux sur un thème surprise dévoilé en amont. Venez assister à la restitution pour découvrir le travail effectué par nos participants et participantes durant week end!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T20:00:00.000+02:00
1
La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026