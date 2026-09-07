Game of books, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Game of books 19 septembre – 5 décembre, certains samedis Médiathèque Hazebrouck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T15:00:00+01:00

Game of books continue !

Le rendez-vous culturel des ados n’attend que vous !

Vous aimez jouer, lire ou les deux ? Vous avez entre 12 et 18 ans ? Rejoignez le groupe !

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328434448 »}]

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