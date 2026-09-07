Game of books, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Hazebrouck · Hazebrouck
Informations pratiques
Game of books 19 septembre – 5 décembre, certains samedis Médiathèque Hazebrouck Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T15:00:00+01:00
Game of books continue !
Le rendez-vous culturel des ados n’attend que vous !
Vous aimez jouer, lire ou les deux ? Vous avez entre 12 et 18 ans ? Rejoignez le groupe !
Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328434448 »}]
Game of books continue ! Le rendez-vous culturel des ados n’attend que vous !
À voir aussi à Hazebrouck (Nord)
- Conférence: Saint-Jacques de l’école à l’hôpital militaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck 11 septembre 2026
- Repair Café Hazebrouck, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck 12 septembre 2026
- Journée bien-être, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck 12 septembre 2026
- Brocante secteur Pasteur Foch Hazebrouck, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck 13 septembre 2026
- Concertation quartier du Nouveau rivage : diagnostic en marchant, Salle des Augustins, Hazebrouck 16 septembre 2026