Games Gaillardes n° 87, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde
dimanche 24 janvier 2027 · Salle Dumazaud · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Games Gaillardes n° 87 Dimanche 24 janvier 2027, 14h00 Salle Dumazaud Corrèze
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-24T14:00:00+01:00 – 2027-01-24T19:00:00+01:00
Fin : 2027-01-24T14:00:00+01:00 – 2027-01-24T19:00:00+01:00
La Guilde Ludique Briviste organise rituellement 2 rencontres ludiques mensuelles à Brive-la-Gaillarde, les Games Gaillardes, et elles ont lieu un dimanche après-midi et un vendredi soir.
Cette 87ème Games Gaillarde vous accueillera autour de tables de jeux de société, familiaux ou expert, de jeux d’ambiance, de jeux de cartes à collectionner et de jeux de figurines.
Des animateurs seront présents pour vous faire découvrir les jeux et vous apprendre si besoin à y jouer.
Vous trouverez à coup sûr des partenaires pour partager un moment de conviviatlité autour de ces tables de jeux.
Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
On continue de jouer à Brive-la-Gaillarde en ce mois de janvier ! De nombreux jeux de société seront disponibles et les animateurs vous attendent pour vous y faire jouer. jeux de société ludique
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