Garance, Cameo Saint Sébastien, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Garance Samedi 19 septembre, 20h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=PS5X6 »}]
Ciné cool – Garance est une jeune actrice sans être une vedette. Elle gère et assure tout de son mieux, vaillante, joyeuse, soldate, et elle trouve dans l’alcool un carburant, un réconfort, incondi…
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