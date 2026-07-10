Garçon coiffeur Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Garçon coiffeur Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27 20:00:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-27 2027-04-28 2027-04-29

Durée 2h45

TEXTE AMINE ADJINA ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE ÉMILIE PRÉVOSTEAU ET AMINE ADJINA

C’est une histoire de désir. De désir qui foudroie, qui arrive sans prévenir. Farid, jeune homme d’origine algérienne, vit avec sa compagne dans le quartier cosmopolite de Belleville. Il fréquente le barbier du coin, salon de coiffure maghrébin, lieu de vie et d’échanges à brûle-pourpoint. Farid y rencontre Aymen, jeune coiffeur sans papiers qui a fui la Tunisie peu après la révolution. C’est le choc, le coup de foudre, la naissance d’une passion qui vire à l’obsession et jette trouble et dilemme dans l’existence de Farid. Faut-il succomber à cette attirance inattendue ? Faut-il y résister?

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Garçon coiffeur Théâtre de l’Union

L’événement Garçon coiffeur Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole