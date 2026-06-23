Garçon la Note ! Gemma and the Driver Avenue de l’Abbaye Pontigny jeudi 23 juillet 2026.

Pontigny

Garçon la Note ! Gemma and the Driver

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez découvrir Gemma and the Driver et son univers Jazz-Pop-Groovy à l’occasion du festival Garçon la Note ! dans les jardins de l’Abbaye de Pontigny. .

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Garçon la Note ! Gemma and the Driver

L’événement Garçon la Note ! Gemma and the Driver Pontigny a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)