Garçon la Note ! Gemma and the Driver Avenue de l’Abbaye Pontigny
Garçon la Note ! Gemma and the Driver Avenue de l’Abbaye Pontigny jeudi 23 juillet 2026.
Pontigny
Garçon la Note ! Gemma and the Driver
Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez découvrir Gemma and the Driver et son univers Jazz-Pop-Groovy à l’occasion du festival Garçon la Note ! dans les jardins de l’Abbaye de Pontigny. .
Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Garçon la Note ! Gemma and the Driver
L’événement Garçon la Note ! Gemma and the Driver Pontigny a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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