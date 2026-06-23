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Garçon la Note ! Gemma and the Driver Avenue de l’Abbaye Pontigny

Garçon la Note ! Gemma and the Driver Avenue de l’Abbaye Pontigny jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Avenue de l'Abbaye
Adresse
Abbaye Pontigny
Ville
89230 Pontigny
Département
Yonne
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Pontigny

Garçon la Note ! Gemma and the Driver

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Venez découvrir Gemma and the Driver et son univers Jazz-Pop-Groovy à l’occasion du festival Garçon la Note ! dans les jardins de l’Abbaye de Pontigny.   .

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Garçon la Note ! Gemma and the Driver

L’événement Garçon la Note ! Gemma and the Driver Pontigny a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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