L’Amicale en fête ! Rue Saint-Thomas Pontigny samedi 18 juillet 2026.

Pontigny

L’Amicale en fête !

Rue Saint-Thomas Place Pré Neuf Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontigny vous propose une journée festive, au programme animations pour tous, marché artisanal et gastronomique, bal des pompiers. Venez nombreux ! .

Rue Saint-Thomas Place Pré Neuf Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Amicale en fête !

L’événement L’Amicale en fête ! Pontigny a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois