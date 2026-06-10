L’Amicale en fête ! Rue Saint-Thomas Pontigny
L’Amicale en fête ! Rue Saint-Thomas Pontigny samedi 18 juillet 2026.
Pontigny
L’Amicale en fête !
Rue Saint-Thomas Place Pré Neuf Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontigny vous propose une journée festive, au programme animations pour tous, marché artisanal et gastronomique, bal des pompiers. Venez nombreux ! .
Rue Saint-Thomas Place Pré Neuf Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Amicale en fête !
L’événement L’Amicale en fête ! Pontigny a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois