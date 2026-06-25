L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Avenue de l’Abbaye Pontigny
dimanche 12 juillet 2026 · Avenue de l'Abbaye · Pontigny
Informations pratiques
Pontigny
L’école de Rameau, de l’opéra à l’église
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Œuvres de Jean-Philippe Rameau et Claude Bénigne Balbastre par Jean-Charles Ablitzer de la Cathédrale de Belfort (orgue). .
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact.orguedepontigny@gmail.com
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English : L’école de Rameau, de l’opéra à l’église
L’événement L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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