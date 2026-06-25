L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Avenue de l’Abbaye Pontigny

Informations pratiques

Pontigny

L’école de Rameau, de l’opéra à l’église

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Œuvres de Jean-Philippe Rameau et Claude Bénigne Balbastre par Jean-Charles Ablitzer de la Cathédrale de Belfort (orgue). .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact.orguedepontigny@gmail.com

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English : L’école de Rameau, de l’opéra à l’église

L’événement L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois