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Hexachord Avenue de l’Abbaye Pontigny

Hexachord Avenue de l’Abbaye Pontigny samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Avenue de l'Abbaye
Adresse
Abbaye de Pontigny
Ville
89230 Pontigny
Département
Yonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Pontigny

Hexachord

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Concert chorale informel en forme de répétition, a capella, d’oeuvres sacrées de la Renaissance de trois nations. Entrée libre, dons au fonds pour l’orgue.   .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Hexachord

L’événement Hexachord Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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