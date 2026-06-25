Hexachord Avenue de l’Abbaye Pontigny

Pontigny

Hexachord

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Concert chorale informel en forme de répétition, a capella, d’oeuvres sacrées de la Renaissance de trois nations. Entrée libre, dons au fonds pour l’orgue. .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Hexachord

L’événement Hexachord Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois