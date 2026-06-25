Hexachord Avenue de l’Abbaye Pontigny
Hexachord Avenue de l’Abbaye Pontigny samedi 4 juillet 2026.
Pontigny
Hexachord
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Concert chorale informel en forme de répétition, a capella, d’oeuvres sacrées de la Renaissance de trois nations. Entrée libre, dons au fonds pour l’orgue. .
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Hexachord
L’événement Hexachord Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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