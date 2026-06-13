Garçon, la note Salsa Libertad à La Guinguette des Bords de Seille La Guinguette des Bords de Seille Cuisery mercredi 15 juillet 2026.

Cuisery

Garçon, la note Salsa Libertad à La Guinguette des Bords de Seille

La Guinguette des Bords de Seille Chemin du port Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Salsa Libertad (sala). Le Collectif Salsa Libertad! C’est l’union des musiciens au service des musiques cubaines de l’époque du Buena Vista Social Club et des années 70 de New York. Des airs devenus célèbres dans le monde entier aux découvertes musicales, Salsa Libertad promet un voyage coloré, énergisant et festif ! .

La Guinguette des Bords de Seille Chemin du port Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 23 30 00 campingbordsdeseille@hotmail.com

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English : Garçon, la note Salsa Libertad à La Guinguette des Bords de Seille

L’événement Garçon, la note Salsa Libertad à La Guinguette des Bords de Seille Cuisery a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II