Garçon, la note What the folk à l’Hecto Brewpub L’Hecto Brewpub Louhans

Louhans

Garçon, la note What the folk à l’Hecto Brewpub

L’Hecto Brewpub 9 Rue des Bordes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. What the Folk (Folk américain). Avec What The Folk on navigue d’un morceau country, à un gospel, puis on enchaine avec un bon vieux blues et un morceau bluegrass. Ce sont tous ces styles qui tracent et retracent l’histoire des États-Unis, l’histoire du peuple américain, l’histoire du folk américain. .

L’Hecto Brewpub 9 Rue des Bordes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 55 68 20 58 hectobrewpub@gmail.com

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English : Garçon, la note What the folk à l’Hecto Brewpub

L’événement Garçon, la note What the folk à l’Hecto Brewpub Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II