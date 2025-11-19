Gardez la santé grâce à vos émotions selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay mercredi 19 novembre 2025.

La Roche-Posay

Gardez la santé grâce à vos émotions selon l’Ayurveda

Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 16:30:00

fin : 2026-05-07 17:30:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-12-10 2026-04-09 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-25 2026-07-16 2026-08-06 2026-09-03 2026-09-24 2026-10-15 2026-11-05

Découvrez comment les émotions impactent votre métabolisme selon l’Ayurveda .

Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56

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English : Gardez la santé grâce à vos émotions selon l’Ayurveda

L’événement Gardez la santé grâce à vos émotions selon l’Ayurveda La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne