Garou en solo Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Garou en solo Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 19 novembre 2026.
Garou en solo
Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19 22:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Garou a fait paraître Un meilleur lendemain en avril 2025, son tout premier album à titre d’auteur-compositeur. L’artiste a pris la plume parce qu’il avait des choses à dire ! Le résultat dix chansons très intimes
.
Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 guichetunique@mairie-sp3c.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garou en solo
Garou released Un meilleur lendemain in April 2025, his very first album as a songwriter. The artist took up his pen because he had things to say! The result: ten very intimate songs.
L’événement Garou en solo Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence