Garou en solo Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Garou en solo

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19 22:30:00

2026-11-19

Garou a fait paraître Un meilleur lendemain en avril 2025, son tout premier album à titre d’auteur-compositeur. L’artiste a pris la plume parce qu’il avait des choses à dire ! Le résultat dix chansons très intimes

.

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 guichetunique@mairie-sp3c.fr

English : Garou en solo

Garou released Un meilleur lendemain in April 2025, his very first album as a songwriter. The artist took up his pen because he had things to say! The result: ten very intimate songs.

