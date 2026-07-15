Garou Thionville

Informations pratiques

Thionville

Garou

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22 23:00:00

Date(s) :

2027-01-22

Garou a fait paraître Un meilleur lendemain en avril 2025, son tout premier album à titre d’auteur-compositeur. L’artiste a pris la plume parce qu’il avait des choses à dire! Le résultat dix chansons très intimes qui ont été travaillées avant tout pour la scène et qui marquent un nouveau départ, dévoilent une nouvelle vision musicale.

Après des années de recherche sonore en résidence dans son studio, son nouveau spectacle Garou solo est une invitation en chansons dans un univers cinématique et théâtral.

Seul en scène, Garou prend la route avec son piano et sa guitare, tout en s’accompagnant au moyen de diverses technologies. Dans une rétrospective autant autobiographique qu’éclectique, il raconte en paroles et en musique cette vie complètement folle, ces expériences extraordinaires, ces moments de solitude en pleine nature, les grandes amitiés et la richesse de l’amour qui l’entourent.

Revisitant ainsi plus de 30 ans de carrière, il interprète ses chansons classiques et ses nouvelles pièces dans une mise en scène élégante, soutenue par une scénographie tout en images.Tout public

50 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garou released *Un meilleur lendemain* in April 2025, his very first album of original songs. The artist put pen to paper because he had things to say! The result: ten deeply personal songs crafted first and foremost for the stage, marking a fresh start and unveiling a new musical vision.

After years of exploring new sounds while holed up in his studio, his new solo show, *Garou Solo*, is a musical invitation into a cinematic and theatrical world.

Alone on stage, Garou hits the road with his piano and guitar, accompanying himself using various technologies. In a retrospective that is as autobiographical as it is%eclectic retrospective, he recounts through lyrics and music his completely crazy life, his extraordinary experiences, his moments of solitude in the heart of nature, his great friendships, and the richness of the love that surrounds him.

Looking back on a career spanning more than 30 years, he performs his classic songs and new pieces in an elegant production, supported by a visually rich set design.

L’événement Garou Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME