Garrigues, panorama et savoir faire du bois, 369 route du Mas des gardies, Vézénobres

Garrigues, panorama et savoir faire du bois Mardi 21 avril, 14h00 369 route du Mas des gardies Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

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Après une brève escapade, entrez dans l’univers d’un atelier de tournage sur bois, chez Julien Manikian.