Voyage littéraire, Salles Romanes, Vézénobres
Voyage littéraire, Salles Romanes, Vézénobres dimanche 26 avril 2026.
Voyage littéraire Dimanche 26 avril, 10h00 Salles Romanes Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Rencontres d’auteurs, conférences et modélisme autour du monde ferroviaire. Rencontre Auteurs
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