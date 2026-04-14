Voyage littéraire, Salles Romanes, Vézénobres

Voyage littéraire Dimanche 26 avril, 10h00 Salles Romanes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Rencontres d’auteurs, conférences et modélisme autour du monde ferroviaire. Rencontre Auteurs