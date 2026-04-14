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Voyage littéraire, Salles Romanes, Vézénobres

Voyage littéraire, Salles Romanes, Vézénobres

Voyage littéraire, Salles Romanes, Vézénobres dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salles Romanes

Adresse : Rue du Porche, 30360 Vézénobres

Ville : 30360 Vézénobres

Département : Gard

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Voyage littéraire Dimanche 26 avril, 10h00 Salles Romanes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Rencontres d’auteurs, conférences et modélisme autour du monde ferroviaire. Rencontre Auteurs

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