Gashka trio – Balkans klezmers et tziganes Théâtre Mandapa Paris Vendredi 22 mai, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Gashka, c’est un trio envoûtant, à la rencontre des différentes cultures des Balkans. Et pour cause : Gashka signifie une belle bande de canailles en roumain !

Gashka, c’est un trio envoûtant, à la rencontre des différentes cultures des Balkans. Et pour cause : Gashka signifie une belle bande de canailles en roumain !

Mais ce sont surtout ces magnifiques chansons tziganes, klezmer ou yiddish, un mariage heureux au cœur des racines de chacun des musiciens : Russie, Moldavie, Bulgarie, Pologne et Ukraine. Fort de cet héritage, Gashka est une invitation au voyage, à l’espérance, aux émotions, privilégiant en toutes circonstances la force de la vie par la musique.

Velizar Assenov, né dans une famille de musiciens, a baigné dès son plus jeune âge dans l’univers de la musique. Dès l’âge de cinq ans, il commence son apprentissage au violon sous la tutelle de sa maman, elle-même violoniste confirmé.

Son talent et son dévouement le conduisent à intégrer le conservatoire national de région CNR de Versailles, oui poursuit son apprentissage du violon. En 1999, il est récompensé par l’obtention d’un prix de musique soulignant ainsi son excellence et son engagement dans son art. Toujours en quête d’excellence, Velizar Assenov poursuit sa formation en se perfectionnant auprès de Maurice moulin au CNR de Rueil-Malmaison, afin d’affiner sa technique et d’exploiter de nouveaux horizons musicaux.

Au fil des années Velizar développe une profonde connaissance de la musique traditionnelle de l’Europe de l’Est, un domaine qui le passionne et qui nourrit son inspiration artistique. Cette fascination pour les riches traditions musicales de sa région d’origine se reflète dans son travail artistique, et il enchante son public à travers une série de projets artistiques variés et captivant.

Né en Moldavie, Gheorghe Ciumasu est diplômé de l’Université des Beaux-Arts de Chisinau (direction de chœur, pédagogie musicale, accordéon). Il enseigne l’éveil musical et l’accordéon et dirige l’orchestre Struguras de Valcinet (musique traditionnelle moldave). Arrivé en France en 2001, il développe son activité d’interprète et se produit sur des répertoires très variés (musiques russes, tsigane, balkanique, klezmer, musette, chanson française, séfarade, fado, tango).

À Paris, il a notamment joué dans les lieux suivants : Cité de la Musique, cabaret russe Raspoutine, le Train Bleu, la Mascotte, la Coupole, le Théâtre Essaïon, les Trois Baudets, la Bellevilloise, la Marbrerie de Montreuil, les Yachts de Paris et pour la chaîne de télévision Paris Première.

Il a accompagné les groupes et interprètes suivants : Ben Zimet, Bielka, Michèle Tauber, Nicolas Kedroff, Rona Hartner, Nedim Nalbantoglu, Ghenadie Negru, Violaine Lochu, Pletzl Bandits, Gasska.

Henry Kisiel joue de la contrebasse et de la balalaïka, il est également professionnel dans le domaine du coaching, de la psychologie et du conseil en ressources humaines. Depuis 2021, il dirige Jazz & Soul Conseil, où il accompagne ses clients dans le développement personnel et professionnel, tout en animant l’émission Yiddish Glick sur RadioJ, où il fait redécouvrir le patrimoine musical juif à travers les œuvres des grands chanteurs et musiciens yiddish.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T22:00:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/gashka-trio-balkans-klezmers-et-tziganes 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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