Gaspard Guerre Septet Festival Éclats d’Émail 2026 CALM Batiment B Limoges

Informations pratiques

Limoges

Gaspard Guerre Septet Festival Éclats d’Émail 2026

CALM Batiment B 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Il est toujours très intéressant pour un Festival de pouvoir suivre l’actualité et l’évolution d’un Artiste sur plusieurs années. C’est le cas avec Gaspard Guerre, batteur, compositeur, explorateur des esthétiques Jazz, Rock et musiques électroniques parmi lesquelles son esprit d’ouverture fait merveille. Avec le Voyage de Sidirann , il nous livre ici un conte Musical Fantastique , une œuvre très large et ambitieuse , mêlant quartet jazz, orchestre à cordes et poésie. Un projet hybride, genre de Conte Opéra qui nous plonge dans l’histoire de Sidirann, un personnage inspirant, à la recherche de la paix et de l’équilibre. Gaspard Guerre, militant du Monde libre, du Monde beau et fraternel, ou sa sensibilité va nous transporter encore très loin avec Sidirann.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .

CALM Batiment B 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Gaspard Guerre Septet Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Gaspard Guerre Septet Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole