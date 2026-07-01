La mosaïque c’est chic ! (7-12 ans), Bfm centre-ville – Hall, Limoges

Informations pratiques

La mosaïque c’est chic ! (7-12 ans) Mercredi 5 août, 10h00 Bfm centre-ville – Hall Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

FRAGMENTS D’HISTOIRE

Après avoir découvert dans la Bfm Centre-ville une grande mosaïque de l’époque gallo-romaine, initie-toi lors d’un atelier à l’art des tesselles et repars avec ta création.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvre une mosaïque de l’époque gallo-romaine et initie-toi à cette technique. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges