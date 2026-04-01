Gaston Lagaffe, inventeur Musée des arts et métiers Paris
Gaston Lagaffe, inventeur Musée des arts et métiers Paris mercredi 1 avril 2026.
Gaston Lagaffe, inventeur Musée des arts et métiers Paris 1 avril – 31 mai Activité comprise dans le billet d’entrée au musée
Gaston Lagaffe, inventeur, au Musée des Arts et Métiers
Activité comprise dans le billet d’entrée au musée
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Galerie du musée (1er étage)
Connaissez-vous le lit-voiture ? Ou encore la poubelle télécommandée ? Ces inventions totalement saugrenues sortent tout droit des pages de la BD Gaston Lagaffe, où le génial Franquin se faisait un malin plaisir de créer les appareils les plus fous pour le plus grand bonheur de générations de lecteurs. Replongez dans ces planches incontournables et découvrez l’univers délirant de Lagaffe, où chaque invention se transforme en gag irrésistible !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-01T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00
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https://www.arts-et-metiers.net/musee/gaston-lagaffe-inventeur
Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
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