Gaston Lagaffe, inventeur Musée des arts et métiers Paris 1 avril – 31 mai Activité comprise dans le billet d’entrée au musée

Gaston Lagaffe, inventeur, au Musée des Arts et Métiers

Activité comprise dans le billet d’entrée au musée

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Galerie du musée (1er étage)

Connaissez-vous le lit-voiture ? Ou encore la poubelle télécommandée ? Ces inventions totalement saugrenues sortent tout droit des pages de la BD Gaston Lagaffe, où le génial Franquin se faisait un malin plaisir de créer les appareils les plus fous pour le plus grand bonheur de générations de lecteurs. Replongez dans ces planches incontournables et découvrez l’univers délirant de Lagaffe, où chaque invention se transforme en gag irrésistible !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

1

https://www.arts-et-metiers.net/musee/gaston-lagaffe-inventeur

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

