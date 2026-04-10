Gâti warriors Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Parthenay

Gâti warriors

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Viens trouver le warrior qui est en toi !

Mini-jeux et obstacles à GâtinéO dans le parc et dans les bassins.

Entrées piscine aux tarifs habituels.

Inscription recommandée. .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gâti warriors

L’événement Gâti warriors Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine