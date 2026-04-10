Gâti warriors Centre Aquatique GâtinéO Parthenay
Gâti warriors Centre Aquatique GâtinéO Parthenay lundi 20 juillet 2026.
Parthenay
Gâti warriors
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Viens trouver le warrior qui est en toi !
Mini-jeux et obstacles à GâtinéO dans le parc et dans les bassins.
Entrées piscine aux tarifs habituels.
Inscription recommandée. .
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Gâti warriors
L’événement Gâti warriors Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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