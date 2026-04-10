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Gâti warriors Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Gâti warriors Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Gâti warriors Centre Aquatique GâtinéO Parthenay lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Centre Aquatique GâtinéO

Adresse : Boulevard Georges Clémenceau

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 Tarif réduit

Parthenay

Gâti warriors

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Viens trouver le warrior qui est en toi !
Mini-jeux et obstacles à GâtinéO dans le parc et dans les bassins.

Entrées piscine aux tarifs habituels.
Inscription recommandée.   .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90  piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Gâti warriors

L’événement Gâti warriors Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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