GâtinéO games Centre Aquatique GâtinéO Parthenay
vendredi 20 novembre 2026 · Centre Aquatique GâtinéO · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
GâtinéO games
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20 21:30:00
Date(s) :
2026-11-20
GâtinéO et CAM GYM vous proposent de participer à des épreuves aquatiques et terrestres orientées renforcement musculaire .
A partir de 15 ans.
Sur inscription. .
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr
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English : GâtinéO games
L’événement GâtinéO games Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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