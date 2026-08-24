GâtinéO games Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

GâtinéO games

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:30:00

fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :

2026-11-20

GâtinéO et CAM GYM vous proposent de participer à des épreuves aquatiques et terrestres orientées renforcement musculaire .

A partir de 15 ans.

Sur inscription. .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

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English : GâtinéO games

L’événement GâtinéO games Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine