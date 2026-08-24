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GâtinéO games Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

vendredi 20 novembre 2026 · Centre Aquatique GâtinéO · Parthenay

GâtinéO games Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre Aquatique GâtinéO
Adresse
Boulevard Georges Clémenceau
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Parthenay

GâtinéO games

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :
2026-11-20

GâtinéO et CAM GYM vous proposent de participer à des épreuves aquatiques et terrestres orientées renforcement musculaire .

A partir de 15 ans.

Sur inscription.   .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90  sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

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English : GâtinéO games

L’événement GâtinéO games Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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