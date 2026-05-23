Gautier Capuçon et Jérôme Ducros Halle aux Grains Toulouse
Gautier Capuçon et Jérôme Ducros Halle aux Grains Toulouse mardi 25 mai 2027.
En composant sonates et variations pour violoncelle et piano, Beethoven ouvrait un nouveau répertoire aux musiciens de son temps : un art raffiné, un savant dosage entre le chant et la virtuosité. Gautier Capuçon et Jérôme Ducros respirent ces œuvres. Ils en sont les narrateurs qui nous convient à un voyage poétique.
PROGRAMME :
BEETHOVEN : 7 Variations pour violoncelle et piano sur un thème de la flûte enchantée
BEETHOVEN : Sonate n°3 pour violoncelle et piano
RICHTER, DESSNER, EINAUDI, MUHLY, MONTERO… Sélection de pièces
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