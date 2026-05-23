Gautier Capuçon et Jérôme Ducros Halle aux Grains Toulouse

En composant sonates et variations pour violoncelle et piano, Beethoven ouvrait un nouveau répertoire aux musiciens de son temps : un art raffiné, un savant dosage entre le chant et la virtuosité. Gautier Capuçon et Jérôme Ducros respirent ces œuvres. Ils en sont les narrateurs qui nous convient à un voyage poétique.

PROGRAMME :

BEETHOVEN : 7 Variations pour violoncelle et piano sur un thème de la flûte enchantée

BEETHOVEN : Sonate n°3 pour violoncelle et piano

RICHTER, DESSNER, EINAUDI, MUHLY, MONTERO… Sélection de pièces