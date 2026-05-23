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Gautier Capuçon et Jérôme Ducros Halle aux Grains Toulouse

Gautier Capuçon et Jérôme Ducros Halle aux Grains Toulouse

Gautier Capuçon et Jérôme Ducros Halle aux Grains Toulouse mardi 25 mai 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 25 mai 2027

Fin : mercredi 26 mai 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 80€

En composant sonates et variations pour violoncelle et piano, Beethoven ouvrait un nouveau répertoire aux musiciens de son temps : un art raffiné, un savant dosage entre le chant et la virtuosité. Gautier Capuçon et Jérôme Ducros respirent ces œuvres. Ils en sont les narrateurs qui nous convient à un voyage poétique.

PROGRAMME :

BEETHOVEN : 7 Variations pour violoncelle et piano sur un thème de la flûte enchantée
BEETHOVEN : Sonate n°3 pour violoncelle et piano
RICHTER, DESSNER, EINAUDI, MUHLY, MONTERO… Sélection de pièces

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