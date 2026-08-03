GAUTIER CAPUÇON — JÉRÔME DUCROS HALLE AUX GRAINS Toulouse
mardi 25 mai 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
GAUTIER CAPUÇON — JÉRÔME DUCROS
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-25 20:00:00
fin : 2027-05-25 22:00:00
Date(s) :
2027-05-25
En composant sonates et variations pour violoncelle et piano, Beethoven ouvrait un nouveau répertoire aux musiciens de son temps un art raffiné, un savant dosage entre le chant et la virtuosité.
Gautier Capuçon et Jérôme Ducros respirent ces œuvres. Ils en sont les narrateurs qui nous convient à un voyage poétique.
PROGRAMME
BEETHOVEN 7 Variations pour violoncelle et piano sur un thème de la flûte enchantée
BEETHOVEN Sonate n°3 pour violoncelle et piano
RICHTER, DESSNER, EINAUDI, MUHLY, MONTERO… Sélection de pièces .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
By composing sonatas and variations for cello and piano, Beethoven opened up a new repertoire for the musicians of his time: a refined art form, a skillful blend of melody and virtuosity.
L’événement GAUTIER CAPUÇON — JÉRÔME DUCROS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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