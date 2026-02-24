Gauvain Sers Déols

Gauvain Sers

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 37 EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 2027-03-27 20:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Le retour de Gauvain Sers un quatrième album après quatre ans d’absence. Entre Paris et la Creuse. Entre l’intime et le politique. Entre l’enfance et le monde.

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. Boulevard de l’enfance est de ceux-là.

Après 3 albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la vraie vie , là où elle se passe dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.

En retour, la vraie vie lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses origines originales , là où tout a commencé 37 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English:

The return of Gauvain Sers: a fourth album after a four-year absence. Between Paris and La Creuse. Between the intimate and the political. Between childhood and the world.

