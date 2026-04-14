GAUVAIN SERS, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck
GAUVAIN SERS, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck vendredi 20 novembre 2026.
GAUVAIN SERS Vendredi 20 novembre, 20h00 Espace Flandre Hazebrouck Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Entre Paris et la Creuse.
Entre l’intime et le politique.
Entre l’enfance et le monde
Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. « Boulevard de l’enfance » est de ceux-là.
Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la « vraie vie », là où elle se passe : dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.
En retour, la « vraie vie » lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses « origines originales », là où tout a commencé.
Espace Flandre Hazebrouck rue du Milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0759543890 »}, {« type »: « link », « value »: « https://malraux-spectacles.mapado.com/event/663972-gauvain-sers »}]
Le retour de Gauvain Sers, un quatrième album après quatre ans d’absence
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