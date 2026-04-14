GAUVAIN SERS, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck

GAUVAIN SERS Vendredi 20 novembre, 20h00 Espace Flandre Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Entre Paris et la Creuse.

Entre l’intime et le politique.

Entre l’enfance et le monde

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. « Boulevard de l’enfance » est de ceux-là.

Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la « vraie vie », là où elle se passe : dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.

En retour, la « vraie vie » lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses « origines originales », là où tout a commencé.

Espace Flandre Hazebrouck rue du Milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0759543890 »}, {« type »: « link », « value »: « https://malraux-spectacles.mapado.com/event/663972-gauvain-sers »}]

Le retour de Gauvain Sers, un quatrième album après quatre ans d’absence