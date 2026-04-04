Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GAUVAIN SERS PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

GAUVAIN SERS PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

GAUVAIN SERS PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains vendredi 12 mars 2027.

Lieu : PALAIS DES CONGRES

Adresse : 1 place de la Republique

Ville : 04000 Digne Les Bains

Département : 04

Début : 2027-03-12

Fin : 2027-03-12

Heure de début : 20:30

GAUVAIN SERS Début : 2027-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04

À voir aussi à Digne-les-Bains (04)