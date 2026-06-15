Gauvain Sers Vierzon
vendredi 13 novembre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Gauvain Sers
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. Boulevard de l’enfance est de ceux-là.
Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la vraie vie , là où elle se passe dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né. 36 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Gauvain Sers Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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