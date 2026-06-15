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Gauvain Sers Vierzon

vendredi 13 novembre 2026 · Vierzon

Gauvain Sers Vierzon

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
37 Avenue de la République
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
36 36 36 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Gauvain Sers

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. Boulevard de l’enfance est de ceux-là.

Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la vraie vie , là où elle se passe dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né. 36  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Gauvain Sers Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON

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