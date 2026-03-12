Geek and Look édition 1 quai de la Charente Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Geek and Look édition 1

quai de la Charente Magelis Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Geeks, collectionneurs et passionnés de pop culture, préparez-vous ! Enfin un événement où vous pourrez laisser votre passion s’exprimer sans retenue, au milieu d’une communauté qui vous ressemble.

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quai de la Charente Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Geeks, collectors, and pop culture enthusiasts, get ready! Finally, an event where you can let your passion run wild, surrounded by a community of like-minded people.

L’événement Geek and Look édition 1 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême