Geek and Look édition 1 quai de la Charente Angoulême
samedi 26 septembre 2026 · quai de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Geek and Look édition 1
quai de la Charente Magelis Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Geeks, collectionneurs et passionnés de pop culture, préparez-vous ! Enfin un événement où vous pourrez laisser votre passion s’exprimer sans retenue, au milieu d’une communauté qui vous ressemble.
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quai de la Charente Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Geeks, collectors, and pop culture enthusiasts, get ready! Finally, an event where you can let your passion run wild, surrounded by a community of like-minded people.
L’événement Geek and Look édition 1 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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