GELLY A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
GELLY A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
13 rue Casimir Péret Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans son atelier-showroom installé dans un ancien couvent du XIIe siècle, Michel Gelly crée et expose.
L’atelier-showroom de Michel Gelly est un lieu singulier, installé en partie dans un ancien couvent du Saint-Esprit datant du XIIe siècle. Derrière ses murs se dévoilent des espaces insoupçonnés, dont cinq salles dédiées au travail de l’artiste plasticien biterrois. Michel Gelly y crée toute l’année et accroche ses œuvres au fil de sa production, offrant au visiteur une peinture libre et accessible à tous. Se définissant volontiers comme un artisan , il réalise également des œuvres à façon. Un univers polymorphe, généreux et surprenant à découvrir.
Découvrez l’artiste en pleine création le dimanche de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30. .
13 rue Casimir Péret Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 81 41 64 98
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English :
In his studio-showroom, housed in a former 12th-century convent, Michel Gelly creates and exhibits his work.
L’événement GELLY A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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