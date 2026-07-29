Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Génération Barber Barber shop Quartet

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Ces quatre joyeux lurons conjuguent virtuosité musicale et comédie jubilatoire pour vous surprendre, vous émouvoir et vous faire éclater de rire.

Génération Barber, c’est un hommage pétillant au célèbre style musical Barbershop, revisité, en français, avec brio et malice. Porté par une maîtrise vocale exceptionnelle, l’excellence des bruitages, un timbre unique et des textes ciselés, littéraires et irrésistiblement drôles, ce quatuor vocal vous enchantera et vous embarquera dans son univers surprenant.

Tout public. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Génération Barber Barber shop Quartet

L’événement Génération Barber Barber shop Quartet Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre