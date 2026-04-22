Génération Céline au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Génération Céline au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine mardi 28 juillet 2026.
Vaison-la-Romaine
Génération Céline au Théâtre Antique
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de Céline qui vous sont présentées par des artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !
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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00
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English : Generation Céline at the Théâtre Antique
Enjoy a unique immersive and emotional experience, as Céline’s timeless songs are performed by artists with unique voices in a breathtaking show!
L’événement Génération Céline au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
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