Génération Céline au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine

Génération Céline au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de Céline qui vous sont présentées par des artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !

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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

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English : Generation Céline at the Théâtre Antique

Enjoy a unique immersive and emotional experience, as Céline’s timeless songs are performed by artists with unique voices in a breathtaking show!

L’événement Génération Céline au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence