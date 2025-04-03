Génération Céline

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 24.5 – 24.5 – 85 EUR

24.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Génération Céline, ce sont 4 voix pour une légende. Vous avez aimé L'Héritage Goldman … Vous adorerez Génération Céline ! Laissez-vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l'héritage musical incomparable de cette légende vivante.

Après l’incroyable succès de L’Héritage Goldman, le concert extraordinaire nous offre un nouveau spectacle XXL Génération Céline ! Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps Céline Dion. Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable Erick Benzi, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France. Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de Céline qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle ! Un hommage vibrant à une artiste d’exception qui continue d’inspirer des générations entières. 24.5 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Génération Céline, 4 voices for one legend. You loved L’Héritage Goldman … You’ll love Génération Céline ! Let yourself be carried away by the magic of her unforgettable hits, and discover the incomparable musical legacy of this living legend.

L’événement Génération Céline Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY