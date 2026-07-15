Génération Céline Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
mardi 21 septembre 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Génération Céline Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 27.5 – 27.5 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-09-21 20:00:00
fin : 2027-09-21 22:00:00
Date(s) :
2027-09-21
Concert.
Plongez au cœur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps CÉLINE DION.
Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France.
Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Génération Céline Zénith de Limoges
L’événement Génération Céline Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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