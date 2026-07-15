Génération Céline Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Génération Céline Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 27.5 – 27.5 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-21 20:00:00

fin : 2027-09-21 22:00:00

Date(s) :

2027-09-21

Concert.

Plongez au cœur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Génération Céline Zénith de Limoges

L’événement Génération Céline Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole