Génération Céramique Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges

Limoges

Génération Céramique Bernardaud

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2026-06-19

Depuis une vingtaine d’années, des milliers de jeunes artisans et artistes de tous les pays du monde ont choisi de s’emparer du matériau argileux pour s’exprimer. Le mouvement s’avère submersif et étonnamment durable. Les raisons de ce succès sont multiples et tiennent grandement au contexte socio-politique mondial, au besoin d’exister individuellement et collectivement et de s’ancrer dans un monde chancelant.

Parallèlement, la céramique s’est ostensiblement déplacée vers l’art contemporain. Questionnements théoriques et esthétiques à mi-chemin entre les arts plastiques, la philosophie, la psychanalyse et la sociologie n’ont eu de cesse de se bousculer afin de faire bouger les débats et les frontières. Face à ce constat, la Fondation d’entreprise Bernardaud expose les œuvres de 20 artistes internationaux qu’elle estime représentatifs de la Génération céramique. .

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86

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English : Génération Céramique Bernardaud

L’événement Génération Céramique Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Limoges Métropole