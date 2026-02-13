Génération IA, Théâtre Le Grand Bleu, Lille

Génération IA Vendredi 6 mars, 19h00 Théâtre Le Grand Bleu Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:45:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:45:00+01:00

Restitution présentée dans le cadre du festival « Youth is Great #11 » du Grand Bleu !

~

L’atelier de création du Grand Bleu est encadré par Christophe Moyer – Cie Sens Ascensionnels.

~

Théâtre – Tout public dès 10 ans

~

Cette année, leur recherche s’est orientée vers une autre forme d’intelligence : l’IAA, l’Intelligence Artificielle Artisanale, qu’ils feront fonctionner pour mettre en jeu, en scène et en valeur leurs découvertes et réflexions sur l’IA. Une intelligence qui fascine autant qu’elle interroge : quelle place va-t-on lui laisser ? Ou plutôt, quelle place va-t-elle prendre ? Comment bouleversera-t-elle nos manières de penser, d’aimer, de décider, de créer ? Doit-on s’en méfier, ou s’en inspirer ? Et surtout, que signifie tout cela quand on a entre 16 et 21 ans ?

À travers ce spectacle, les jeunes artistes partagent le fruit d’un travail collectif et curieux, où se mêlent réflexion, poésie, humour et questionnements.

~

Gratuit sur réservation

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/572328-restitution-du-labo-creation-generation-ia »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}]

Depuis septembre, un groupe de jeunes se retrouve chaque semaine dans le cadre des ateliers théâtre du Grand Bleu. Ensemble, il.elle.s cherchent, doutent, rient, créent et fabriquent du sens.

Le Grand Bleu