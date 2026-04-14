Géopolitique de l’Eurovision !, Maison de l’Europe de Paris, Paris

Géopolitique de l’Eurovision ! Lundi 27 avril, 18h30 Maison de l’Europe de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:00:00+02:00

Derrière les paillettes et l’engouement que suscite chaque année le concours de l’Eurovision, se cache certainement un enjeu politique et géopolitique majeur. Sinon, pourquoi assisterait-on à des boycotts de certains pays, à l’adhésion de pays situés hors Europe ? A l’approche du prochain concours de l’Eurovision, du 12 au 16 mai à Vienne, en Autriche, nous vous proposons une rencontre inédite avec les auteurs de ce concept de géopolitique musicale.

La rencontre portera notamment sur le dernier livre publié par Florent Parmentier, en collaboration avec Cyrille Bret, « Géopolitique de l’Eurovision. La bande son de la construction européenne », paru aux éditions Studyrama.

Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris, reçoit Florent PARMENTIER, Maître de conférences à Sciences PO et Secrétaire général du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po).

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles.

Inscription en effectuant un don sur Helloasso.

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30

Evènement organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

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La MdEP accueille Florent Parmentier, le 27 avril, pour décrypter les ressorts politiques, symboliques et stratégiques du concours de l’Eurovision, miroir des équilibres européens. Eurovision Géopolitique