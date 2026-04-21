Châteauroux

George Sand Superstar conférence de Claire Le Guillou

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 15:30:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Claire Le Guillou, chercheuse rattachée au Centre d’étude des correspondances et journaux intimes (Université de Brest), est titulaire d’une maîtrise de lettres classiques et d’un doctorat de lettres modernes.

Objet de controverse, d’admiration et même de vénération, George Sand fut, dans une folie médiatique inédite, l’une des figures littéraires et féminines les plus célèbres de son époque. Véritable superstar de son vivant, l’écrivain suscita un engouement fabuleux. De l’omelette à la George Sand au ballon George Sand, de l’eau de parfum portant son nom aux chromolithographies manipulant son image, George Sand vit son influence déborder largement le seul cadre littéraire.

Portée par le succès de ses romans, mais victime des rumeurs les plus extravagantes et des écrits critiques ou caricaturaux de ses contemporains, George Sand, artiste démiurge, s’imposa finalement comme une icône populaire du XIXe siècle.

1h Pour ados et adultes. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Claire Le Guillou, researcher at the Centre d’étude des correspondances et journaux intimes (Université de Brest), holds a master’s degree in classics and a doctorate in modern literature.

L’événement George Sand Superstar conférence de Claire Le Guillou Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY