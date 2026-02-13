GEORGE SANS S par Les Anges au Plafond Nohant-Vic

GEORGE SANS S par Les Anges au Plafond

A l’occasion de la célébration des 150 ans de la commémoration de la disparition de George Sand, la compagnie Les Anges au Plafond référencée dans les Arts de la Marionnette, a créé un spectacle qui sera adapté pour Nohant. Un projet qui rassemble marionnettes, chant-signe et musique et donne vie à la fois aux personnages des romans de George Sand et à l’auteur elle-même. 7.5 .

To mark the 150th anniversary of the commemoration of George Sand’s death, Les Anges au Plafond has created a show combining puppetry, song-signs and music.

