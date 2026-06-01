Saint-Georges-sur-Loire

Georges fait son chaud

Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Animations, stands associatifs, concerts pour tous avec entre autres la fanfare Tarmac Rodéo et les groupes Los Libertadores, Double Maltt (folk-rock) et Reaven (rock-électro).

Animations, stands associatifs, concerts pour tous avec entre autres la fanfare Tarmac Rodéo et les groupes Los Libertadores, Double Maltt (folk-rock) et Reaven (rock-électro). .

Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 80 communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Entertainment, association stands, concerts for all, including the Tarmac Rodéo brass band and the bands Los Libertadores, Double Maltt (folk-rock) and Reaven (rock-electro).

L’événement Georges fait son chaud Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages