Georges fait son chaud Saint-Georges-sur-Loire
Georges fait son chaud Saint-Georges-sur-Loire samedi 27 juin 2026.
Saint-Georges-sur-Loire
Georges fait son chaud
Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Animations, stands associatifs, concerts pour tous avec entre autres la fanfare Tarmac Rodéo et les groupes Los Libertadores, Double Maltt (folk-rock) et Reaven (rock-électro).
Animations, stands associatifs, concerts pour tous avec entre autres la fanfare Tarmac Rodéo et les groupes Los Libertadores, Double Maltt (folk-rock) et Reaven (rock-électro). .
Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 80 communication@saint-georges-sur-loire.fr
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English :
Entertainment, association stands, concerts for all, including the Tarmac Rodéo brass band and the bands Los Libertadores, Double Maltt (folk-rock) and Reaven (rock-electro).
L’événement Georges fait son chaud Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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